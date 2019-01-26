Reuters: Мадуро охраняют российские военные

Частные военные, связанные с Кремлем, прибыли в Венесуэлу, чтобы усилить безопасность лидера страны Николаса Мадуро на фоне массовых протестов.

Как передает İslam.az со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают такой информацией.

Как отмечается, члены этой же компании якобы осуществляли поддержку российских военных в Сирии.

При этом число частных военных, прибывших в Венесуэлу, может достигать 400 человек.