Reuters: Мадуро охраняют российские военные

Частные военные, связанные с Кремлем, прибыли в Венесуэлу, чтобы усилить безопасность лидера страны Николаса Мадуро на фоне массовых протестов.
Как передает İslam.az со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают такой информацией.
Как отмечается, члены этой же компании якобы осуществляли поддержку российских военных в Сирии.
При этом число частных военных, прибывших в Венесуэлу, может достигать 400 человек.