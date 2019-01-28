Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле достигло 791

Число задержанных во время протестов в Венесуэле, продолжающихся с 21 января, возросло до 791.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на своей странице в Twitter исполнительный директор правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

«По состоянию на 27 января 14:00 (22:00 GMT +4) «Венесуэльский уголовный форум» зарегистрировал 791 задержание в связи с демонстрациями. Только 23 января были задержаны 632 человека (это самое большое число задержанных за один день по меньшей мере с 1999 года)», – указал Ромеро.