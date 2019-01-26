Читатель спрашивает: Можно ли приобретать за деньги изображения святых (пророка и имамов)? Как обращаться с купленными картинами?

Никто не может дать гарантию, что картины, выдаваемые за изображения святых, полностью соответствуют оригиналу. Потому то, во-первых, никто в свое время не рисовал их портреты с натуры. Во-вторых, изображение живых людей не приветствуется Исламом, и святые не позволили бы создавать портреты с них. В-третьих, святые были настолько красивы, что ни один художник не смог бы изобразить их. Выдаваемые сегодня за лики святых картины являются плодом воображения отдельных людей. Несмотря на то, что существуют утверждения, будто некоторые из них срисованы с натуры, это не имеет абсолютно никакого подтверждения.

Покупать изображения святых и хранить дома не является грехом. Но нельзя сказать, что это обладает и савабом. Но в любом случае, на этих изображениях написаны священные имена, поэтому к ним следует относиться с почтением. При желании уничтожить эти изображения, их следует закопать в чистой земле.