В результате артобстрела в Йемене 8 человек погибли

Восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате артиллерийского обстрела лагеря для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщила координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

В сообщении не приводится информации об организаторах атаки.

«Это шокирующее, ужасающее и бессмысленное нападение. Такого рода ситуация является неприкрытым нарушением прав человека», – сказала Гранде.

Представитель ООН призвала стороны конфликта в Йемене сделать всё необходимое для защиты гражданского населения. Координатор подчеркнула, что атакам на мирных жителей нет оправдания.