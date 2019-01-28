Саакашвили о сценарии смены власти в Грузии за 72 часа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хочет вернуться в страну, когда ему обеспечат свободное передвижение, и сменить там власть.

Как передаёт Islam.az, об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2.

«Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путём», – сказал политик.

Он также сравнил власти Грузии с сумасшедшими и заявил, что их необходимо «нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв».

Саакашвили занимал пост президента в 2004-2007 годах и 2008-2013 годах, после окончания президентских полномочий покинул Грузию. На родине против политика возбудили ряд уголовных дел, Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.