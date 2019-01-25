Oхоту на аль-Багдади начал спецназ CША, выследивший бен Ладена

США отправили в Сирию группу специального назначения, которой поручено выследить главаря международной террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Как пишут ближневосточные СМИ, подразделение дислоцировано в Эрбиле на территории Иракского Курдистана. Именно оно выследило в Пакистане лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, а затем приняло участие в его ликвидации.

Главаря ИГИЛ якобы планируется взять живым, хотя и шансов на это практически нет.

Напомним, согласно данным сирийских силовиков, аль-Багдади скрывается в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он ликвидирован, ранен или болен. Ни разу достоверных подтверждений этому получить не удалось.