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Новости » Точка зрения

Oхоту на аль-Багдади начал спецназ CША, выследивший бен Ладена

США отправили в Сирию группу специального назначения, которой поручено выследить главаря международной террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Как пишут ближневосточные СМИ, подразделение дислоцировано в Эрбиле на территории Иракского Курдистана. Именно оно выследило в Пакистане лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, а затем приняло участие в его ликвидации.

Главаря ИГИЛ якобы планируется взять живым, хотя и шансов на это практически нет.

Напомним, согласно данным сирийских силовиков, аль-Багдади скрывается в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он ликвидирован, ранен или болен. Ни разу достоверных подтверждений этому получить не удалось.


Опубликовано:28 Январь, 2019  17:43, ]]>Печать]]>
 
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Легализация борделей в Азербайджане: быть или не быть? От редактора
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