Читатель спрашивает: Действительно ли у пророка Мусы (а) был изъян в речи?

Мнения на этот счет различны. С одной стороны, пророки должны быть без изъянов, которые позволили бы людям насмехаться над ними. С другой стороны, существуют некоторые предания о том, что в речи пророка Мусы (а) был изъян. В некоторых религиозных источниках написано, что супруга фараона, найдя ребенка Мусу в реке, начала ухаживать за ним, как за родным сыном. Однажды, будучи на руках у фараона, Муса (а) ударил его по лицу. Фараон рассвирепел и велел убить младенца. Однако супруга фараона попыталась отговорить его, объясняя, что это всего лишь ребенок. В это время Муса (а) взял уголек из костра и положил себе в рот, сильно обжегшись при этом. Указав на этот поступок, жене фараона удалось отговорить мужа. Но с тех пор у Посланника Аллаха появился изъян в речи. Его брат Харун был очень красноречивым, поэтому Аллах сделал его помощником Мусы (а). Муса (а) нашептывал ему слова, а Харун (а) произносил их вслух. Однако насколько эти сведения соответствуют действительности, сказать трудно.