Израиль изгоняет международных наблюдателей из Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался продлевать мандат наблюдателей Временного международного присутствия (TIPH) в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.

"Нетаньяху решил не продлевать мандат наблюдателей TIPH", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьера.

Международные наблюдатели в Хевроне с середины 1990-х осуществляли мониторинг ситуации в палестинском городе, часть которого контролируют израильтяне.

"Мы не допустим дальнейшего присутствия международных сил, действующих против нас", - говорится в коммюнике.