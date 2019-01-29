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Израиль изгоняет международных наблюдателей из Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался продлевать мандат наблюдателей Временного международного присутствия (TIPH) в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.

"Нетаньяху решил не продлевать мандат наблюдателей TIPH", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьера.

Международные наблюдатели в Хевроне с середины 1990-х осуществляли мониторинг ситуации в палестинском городе, часть которого контролируют израильтяне.

"Мы не допустим дальнейшего присутствия международных сил, действующих против нас", - говорится в коммюнике.


Опубликовано:29 Январь, 2019  12:11, ]]>Печать]]>
 
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