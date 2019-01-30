ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Грех ли убивать насекомых (мух, комаров, ос, пауков и т.д.)? Грех ли убивать насекомых (мух, комаров, ос, пауков и т.д.)?
Можно ли приобретать за деньги изображения святых (пророка и имамов)? Можно ли приобретать за деньги изображения святых (пророка и имамов)?
Можно ли заключать брак или разводиться с женщиной во время ее месячных? Можно ли заключать брак или разводиться с женщиной во время ее месячных?
Ильхам Алиев реконструировал за свой счет мечеть в России Ильхам Алиев реконструировал за свой счет мечеть в России
ПАСЕ призвала страны-участницы отказаться от шариата ПАСЕ призвала страны-участницы отказаться от шариата

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Более 130 мигрантов пропали без вести у берегов Африки

Пятеро погибли и ещё более 130 человек числятся пропавшими без вести, после того как у берегов Джибути перевернулись две лодки с мигрантами.

Как передает Islam.az, об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM).

Инцидент произошёл на северо-востоке страны в районе Обок. О случившемся сообщили местные жители, позже в указанном ими районе были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, а также двое выживших.

По имеющейся информации, трагедия произошла из-за перегрузки и сильных волн, примерно через 30 минут после того, как лодка с людьми отплыла от берега.


Опубликовано:30 Январь, 2019  11:00, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Январь, 2019
На Филиппинах произошел взрыв в мечети
30 Январь, 2019
Мадуро: в Венесуэле создадут 50 тысяч подразделений ополченцев
30 Январь, 2019
В Саудовской Аравии уволили более 120 чиновников, обвиняемых в коррупции
30 Январь, 2019
В Судане число погибших в протестах увеличилось до 30 человек
29 Январь, 2019
Названы главные угрозы человечеству

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Январь, 2019
На Филиппинах произошел взрыв в мечети
30 Январь, 2019

Мадуро: в Венесуэле создадут 50 тысяч подразделений ополченцев
30 Январь, 2019
В Саудовской Аравии уволили более 120 чиновников, обвиняемых в коррупции
30 Январь, 2019

Можно ли прервать малое или большое омовение, а затем продолжить с прерванного места? Ислам в вопросах
30 Январь, 2019
Более 130 мигрантов пропали без вести у берегов Африки
30 Январь, 2019
В Судане число погибших в протестах увеличилось до 30 человек
29 Январь, 2019
Названы главные угрозы человечеству
29 Январь, 2019
Из-за бесплатной еды толпа затоптала старушек
29 Январь, 2019

Турция готова к третьей военной операции в Сирии - министр
29 Январь, 2019
Россия обвинила США в свержении власти в Венесуэле
29 Январь, 2019
Делегацию ООН не пустили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
29 Январь, 2019
Израиль изгоняет международных наблюдателей из Палестины
29 Январь, 2019

Действительно ли у пророка Мусы (а) был изъян в речи? Ислам в вопросах
29 Январь, 2019
В Йемене при взрыве на рынке погибли шесть человек
29 Январь, 2019

С начала протестов "желтых жилетов" во Франции погибли 11 человек
28 Январь, 2019
Oхоту на аль-Багдади начал спецназ CША, выследивший бен Ладена
28 Январь, 2019
Боевики ИГ массово перебрасываются к пакистано-таджикской границе
28 Январь, 2019

При взрывах на юге Филиппин погибли 27 человек
28 Январь, 2019

Саакашвили о сценарии смены власти в Грузии за 72 часа
28 Январь, 2019

В результате артобстрела в Йемене 8 человек погибли
28 Январь, 2019

Можно ли приобретать за деньги изображения святых (пророка и имамов)? Ислам в вопросах
28 Январь, 2019

СМИ: 40 главарей ИГ сбежали из тюрьмы при помощи США
28 Январь, 2019
Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле достигло 791
26 Январь, 2019

Reuters: Мадуро охраняют российские военные
26 Январь, 2019
ВС Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста
26 Январь, 2019

Грех ли убивать насекомых (мух, комаров, ос, пауков и т.д.)? Ислам в вопросах
26 Январь, 2019
Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле достигло 500
26 Январь, 2019

Закрытая в Москве мечеть "Инам" будет действовать как общая мечеть
25 Январь, 2019
Два миротворца ООН погибли при взрыве мины
25 Январь, 2019
В США арестован экс-советника Трампа
25 Январь, 2019

Ильхам Алиев реконструировал за свой счет мечеть в России
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com