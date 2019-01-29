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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли прервать малое или большое омовение, а затем продолжить с прерванного места?

Читатель спрашивает: Можно ли прервать малое или большое омовение, а затем продолжить с прерванного места?

Одним из условий малого омовения является его непрерывность. То есть, нельзя намеренно создавать перерывы между действиями малого омовения и нарушать последовательность. Если человек намеренно прервет малое омовение, а затем снова пожелает совершить его, то должен начать сначала. Но если вода закончится, то можно прерваться на время, необходимое для заготовки воды. Для большого же омовения это условие не обязательно. Его можно совершать и с перерывами, хотя, поступать так при отсутствии крайней необходимости не приветствуется. Но если после завершения большого омовения, например, человек вспомнит, что часть правой стороны осталась непромытой, то не следует снова омывать голову и шею. Достаточно  промыть это место с правой стороны, а затем промыть левую сторону.


Опубликовано:30 Январь, 2019  11:39, ]]>Печать]]>
 
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