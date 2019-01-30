В Саудовской Аравии уволили более 120 чиновников, обвиняемых в коррупции

Министерство Саудовской Аравии по делам муниципалитетов уволило 126 чиновников, обвиняемых в коррупции.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило ведомство в Twitter.

В министерстве указали, что чиновники были уволены из подразделений в 15 городах, в том числе в Эр-Рияде и экономической столице королевства - Джидде.Осенью 2017 года власти Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом начали массовую кампанию по борьбе с коррупцией, во время которой были задержаны сотни политиков, бизнесменов и членов королевской семьи, включая крупного международного инвестора принца Альвалида бен Талаля.