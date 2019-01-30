Мадуро: в Венесуэле создадут 50 тысяч подразделений ополченцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на территории республики будет сформировано 50 тысяч подразделений народного ополчения.

Как передает İslam.az со ссылкой на El Universal, об этом он сказал в ходе выступления перед военными.

«У нас есть цель достичь двух миллионов ополченцев до 13 апреля и наилучшего организационного уровня подразделений обороны», — сказал он.

Отмечается, что также Мадуро объявил о создании «более 50 тысяч подразделений народного ополчения в городах, посёлках, районах и деревнях страны».