Российский сенатор задержан в зале заседаний Совета Федерации

Российский сенатор Рауф Арашуков сегодня был задержан в зале заседаний Совета Федерации, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", - заявил источник, принимавший участие на заседании.

Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.