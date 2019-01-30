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Российский сенатор задержан в зале заседаний Совета Федерации

Российский сенатор  Рауф Арашуков сегодня  был задержан в зале заседаний Совета Федерации, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", - заявил источник, принимавший участие на заседании.

Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.


Опубликовано:30 Январь, 2019  16:06, ]]>Печать]]>
 
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