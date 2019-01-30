Названы самые безопасные страны мира

Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год.
При составлении рейтинга учитывался уровень преступности в странах, наличие военных конфликтов, экономика, вероятность стихийных бедствий, природные условия, уровень средней зарплаты и многое другое.
В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения.
Первое место в рейтинге заняла Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.
Лидеры мировой экономики — Япония и США — не вошли даже в двадцатку. Связано это с тем, что в Японии повышен риск возникновения природной катастрофы, а в США низкий уровень личной безопасности из-за большого числа насильственных преступлений.
Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины.