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В Туркменистане студентам запретили мобильники и интернет

В отношении студентов высших учебных заведений Туркменистана ввели новые запреты. В частности, у студентов взяли расписки о том, что во время зимних каникул они не будут пользоваться мобильными телефонами, интернетом, не будут посещать свадьбы и другие торжества, а также не будут отлучаться из своих населенных пунктов, сообщает туркменская редакция Радио «Свобода» (Радио Азатлык).

Об очередных запретах корреспонденту Радио Азатлык в Туркменистане рассказали преподаватели и студенты нескольких вузов страны, в том числе Туркменского Государственного университета, Дашогузского сельскохозяйственного института и Лебапского государственного педагогического института.

«Такие расписки у студентов взяли 25 января. Также перед тем, как отпустить студентов по домам после экзаменов, с ними провели встречу. «Вам разрешается поехать к себе домой на зимние каникулы. В это время ведите себя пристойно, не разговаривайте по сотовому телефону, не ходите по свадьбам, не ходите в гости к друзьям», - напомнило руководство вузов», - сообщил 28 января корреспондент издания в Ашхабаде.

Кроме того, вузы Туркменистана строго контролируют поведение учащихся и их внешний вид. В вузах страны строго соблюдается дресс-код.

Молодые люди обязаны носить белые рубашки, черный костюм, черные туфли, черный галстук и тахья (традиционную вышитую тюбетейку).

Униформа девушек меняется регулярно, в основном это черный пиджак зимой, а в осенне-весенний сезон красные тонкие халаты.

Девушкам запрещено носить золотые и серебряные украшения, пользование косметикой должно быть в минимальном количестве. Нельзя отращивать ногти и делать маникюр.

Студентам также не разрешается ездить на автомобиле, а также оформлять на своё имя транспортное средство. Об этом они дают специальную расписку при поступлении в ВУЗ.


Опубликовано:30 Январь, 2019  16:22, ]]>Печать]]>
 
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