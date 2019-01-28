Благодать ваххабизма и коранизма

Мы часто говорим – «нет худа без добра». Но иногда очень трудно во всем калейдоскопе событий сыскать это самое добро. Например, ваххабизм, - настоящее бедствие не только для мусульманской уммы, но и для всего мира. Какая от нее польза, на самом деле? Не обречен ли заранее на фиаско тот, кто вознамерился найти семя добра в этой пучине бездарности и мракобесия?

Чтобы узреть это самое семя, мы должны признаться: после стремительного распространения ваххабизма последователи традиционных исламских течений вынуждены были волей-неволей найти ответы на обвинения в своей адрес, вновь пересмотреть некоторые свои поступки с точки зрения исламских догм. И выяснилось, что в некоторых вопросах шариат действительно нарушался. Возьмем хотя бы посещение святилищ, которые ваххабиты считают ширком. Даже сегодня некоторые мусульмане не очень ясно представляют себе, что такое посещение (зийарат) могил и усыпальниц святых личностей: иногда они обращаются к душам усопших так, как это следовало бы делать лишь в отношении Всевышнего. Но вместе с тем, именно после периодических идеологических нападок ваххабитов мусульмане стали более тщательно изучать свою религию, начали задумываться над своими поступками, стали более внимательными во время зийаратов.

Или же возьмем модное ныне течение – коранизм. Понятно, что это заблудшая группировка и чтобы доказать это, достаточно задать этим людям пару вопросов. А в чем же польза коранизма? На наш взгляд, и в этом вопросе для мусульман скрывается послание Всевышнего. Следует признать, что именно после утверждения коранитов «Корана нам достаточно» и их полного отрицания сунны, наконец-то некоторые мусульмане не стали довольствоваться лишь чтением Корана на арабском языке красивым голосом, а стали вникать в божественные послания.

Вообще же, странная тенденция все еще наблюдается: мусульмане, словно бояться читать Коран, думать над аятами. Будто все за них должны делать ученые. Хотя Аллах ниспослал аяты для всех Своих рабов. И обращение в Коране соответствующее – «о те, кто уверовал». Аллах обращается ко всем мусульманам, а не к отдельно взятой группе. И мусульманин обязан читать Коран, и если что-то недопонял, обращаться к знающим людям, а не перекладывать всю ответственность на чужие плечи.

И основной аргумент, основное обвинение коранитов, которым они «козыряют», именно такой: «Вы отвернулись от слова Божьего, отказались от аятов в пользу книг, написанных простыми смертными». И что, разве они не правы? Ведь Коран – это Книга для нашей повседневной жизни, это руководство к действию. Так как же жить и действовать, если мы не будем читать эту Послание Аллаха?

Наверное, для мусульман будет полезно иногда размышлять над такими вопросами. А если где-то что-то и забудется, Всевышний найдет много способов довести до нас это, разбудить умму. Главное, чтобы мусульмане смогли правильно истолковать знамения Аллаха.

В.Алиев