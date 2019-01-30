Читатель спрашивает: Как выполнять намаз в шумном месте и как регулировать голос?

При чтении сур во время намаза следует правильно регулировать свой голос. Если намеренно выполнять громким голосом намазы, которые следует выполнять тихим голосом, и наоборот, то намаз считается недействительным. Но и для громкого голоса есть предел. Нельзя выполнять намаз слишком громким голосом, даже если приходится делать это в очень шумном месте. В этом случае следует выполнять намаз так, как будто это делается в нормальных условиях.