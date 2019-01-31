Трамп поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента

Американский лидер Дональд Трамп и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, провели телефонный разговор.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на ABC News, об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Он (Трамп – ред.) поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твёрдую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии», – сообщили в Белом доме.

Как отмечается, Гуайдо выразил слова благодарности Трампу за «приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы».

«Гуайдо отметил также важность крупных протестов по всей Венесуэле, которые должны пройти сегодня и в субботу против Мадуро», – говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что сегодня в Венесуэле ожидаются крупные акции протеста.