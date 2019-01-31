МИД РФ: Боевики "Хейат Тахрир аш-Шам" наращивают силы в Идлибе

Боевики "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") активно наращивают группировки своих сил вблизи линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не спадает напряженность вокруг Идлибской зоны деэскалации. Боевики нусровского альянса "Хейат Тахрир аш-Шам" не только осуществляют ежедневные обстрелы близлежащих населенных пунктов, но и активно наращивают группировки своих сил вблизи линии соприкосновения с сирийскими правительственными силами", - сказала дипломат на брифинге в четверг.