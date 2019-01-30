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Новости » Точка зрения

Идут переговоры о возвращении из Ирака азербайджанских детей - госкомитет

Имеется информация о присоединении более 1000 граждан Азербайджана к незаконным вооруженным формированиям за рубежом, в том числе в Ираке и Сирии, сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сеявуш Гейдаров.


По его словам, 109 из них привлечены к уголовной ответственности, есть данные о том, что более 300 - погибли, а гражданство 310 человек аннулировано.

Гейдаров отметил, что в Ираке продолжают оставаться женщины и малолетние дети, уехавшие из Азербайджана, которых разместили в различных лагерях. «В настоящее время идут переговоры с иракским правительством о возвращении их в страну. В Азербайджан уже возвращены 20 детей, потерявшие родителей. Они переданы на попечение близких родственников, и этот процесс продолжается», - сказал он.

За последние полтора года, по его словам, информации о присоединении граждан Азербайджана к участию в конфликтах в Ираке и Сирии не поступало, наоборот, начался процесс бегства оттуда. «Часть смогла бежать и скрывается в другие странах. Продолжаются переговоры с соответствующими странами по их установлению и принятию необходимых мер», - сказал Гейдаров.


Опубликовано:31 Январь, 2019  18:12, ]]>Печать]]>
 
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