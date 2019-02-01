Пентагон допустил возможность захвата Сирии ИГ менее чем за год

Террористическая группировка "Исламское государство" в отсутствии военного давления окажется в состоянии восстановить территориальные завоевания в Сирии менее чем за год.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на подготовленный в Пентагоне доклад.

Ежеквартальный документ о ходе операции "Непоколебимая решимость" был составлен офисом генерального инспектора Пентагона на основании информации американских военных, правительственных организаций США и открытых источников. Он должен быть опубликован на следующей неделе.

Согласно отчету, боевики ИГ стремятся восстановить "халифат в физическом виде", и в условиях вакуума власти в некоторых районах Сирии, а также отсутствия военного давления им может понадобиться для этого от шести до 12 месяцев.

Вариант, при котором власти Сирии вступят в открытое противостояние с ИГ, в случае если боевики не будут угрожать правительственной инфраструктуре, рассматривается составителями доклада как маловероятный.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над ИГ.