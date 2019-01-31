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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли выполнять намаз, надев ремень, изготовленный в Китае или подобных странах?

Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз, надев ремень, изготовленный в Китае или подобных странах?

По шариату, мусульманину запрещено носить одежду и обувь, которые не изготовлены из кожи, отвечающей необходимым требованиям. Кожа должна принадлежать животному, мясо которого дозволено употреблять в пищу, это животное должно быть зарезано или же убито на охоте по правилам шариата. Кожа, поставляемая из Китая или иных немусульманских стран, как правило, не отвечает требованиям шариата. Эта кожа принадлежит или харамным животным, или же животным, которые зарезаны не по правилам шариата. Правда, во время намаза для предметов, которые не считаются частью одежды (ремень, платок и т.д.), требование чистоты не предъявляется.  Но следует учесть, что ремень иногда становится влажным от пота. Поэтому скверна ремня передается и одежде. Поэтому рекомендуем не пользоваться подобными ремнями.


Опубликовано:1 Февраль, 2019  12:12, ]]>Печать]]>
 
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