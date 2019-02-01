Представитель ВОЗ: В Азербайджане есть вирус A/H1N1

На сегодняшний день в Азербайджане существует вирус A/H1N1. Это не новый вирус. Вирус A/H1N1, наблюдаемый с 2009 года, уже не называется «свиным гриппом».

Как передает İslam.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом руководитель азербайджанского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханде Харманджи сказала на сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, грипп существует уже более 10 лет:

«Это не «свиной грипп», а обычный сезонный грипп. Наблюдаемый в Азербайджане вирус также присутствует в Европе и Грузии. Этот сезонный грипп может создавать как вирус A/H3N2, так и A/H1N1. Мутация вируса более опасна».

Х.Харманджи также добавила, что если «свиной грипп» передается человеку от свиньи и затем распространяется от человека к человеку, то тогда это называется сезонным гриппом.

«Последняя пандемия в мире случалась в 2009 году. В то время произошла передача нового вируса человеку. Последнюю пандемию создал A/H1N1. В лабораториях проводятся исследования всех вирусов гриппа, распространенных в странах Европы.

Результаты обширно изучаются, по заключительному решению изготавливаются сезонные вакцины против определенного вируса гриппа».

Х.Харманджи отметила, что присутствие гриппа A/H1N1 в Азербайджане не должно вызывать панику:

«Не надо часто поднимать этот вопрос и вводить людей в заблуждение. Нужно обязательно соблюдать правила гигиены для защиты от вирусов».