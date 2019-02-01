ВВС арабской коалиции бомбят Йемен

ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по подконтрольному движению «Ансаруллах» (хуситы) району Саван к востоку от столицы Йемена Саны.

Как сообщают очевидцы, самолеты арабской коалиции нанесли удары по кварталу Шаб, после чего около часа барражировали в небе над районом, передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу".

После бомбардировки из района были слышны звуки взрывов, сообщений о погибших нет.

Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил саудовскому информагентству SPA, что авиаудары нанесены по военному объекту, на котором были размещены БПЛА.

Стороны конфликта в Йемене 6-13 декабря 2018 года провели в Стокгольме переговоры под эгидой ООН, в результате которых пришли к договоренности по ряду вопросов, касающихся режима прекращения огня, обмена пленными, портов и города Таиз.