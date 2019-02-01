Планировавшим теракты в Москве боевикам ИГ вынесли приговор

Боевики ИГ, планировавшие серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Следователи установили участника террористической организации ИГ - М. Бабаева, который создал группу МТО ИГ и привлек в нее Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева, планировавших серию терактов в Москве. Кроме того, они планировали нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.

"В 2018 году суд признал Бабаева М.С., Джанатлиева Ш.М., Махадалиева Н.Е., Газимагомедова Х.А., Тукиева З.М. виновными в совершении преступления... и приговорил их к различным срокам лишения свободы, от 14 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.