Действия США сильно беспокоят Турцию – администрация президента

Действия США в регионе за последние годы сильно беспокоят Турцию, сказал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, то, что США активно поддерживают сирийское крыло РПК - PYD/YPG, не соответствует духу союзничества между Анкарой и Вашингтоном.

«Подобные действия Вашингтона в регионе привели к серьезным проблемам», - сказал Алтун.

По его словам, США должны понять, что у Турции есть много альтернатив в плане партнерства.

Алтун добавил, что Турция нацелена на очищение севера Сирии от террористов и создание зоны безопасности в этом регионе.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.