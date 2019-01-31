ООН: Саудовский принц - главный подозреваемый в деле Хашогги

Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что находящаяся в стране делегация ООН считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, данное заявление он сделал по итогам встречи со спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард, которая с начала недели находится в Турции для изучения улик по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста.

«Основным подозреваемым в убийстве делегация ООН видит наследного принца», - сказал Я.Актай.

Ранее сообщалось, что делегацию ООН не пустили в консульство, где был убит Д.Хашогги.

Журналист писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении Д.Хашогги после его визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Д.Хашогги погиб в время ссоры с сотрудниками консульства.