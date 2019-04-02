Партия президента Турции проигрывает выборы в Анкаре и Стамбуле

Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана, по последним сообщениям, терпят неудачу на муниципальных выборах в крупных городах.

Вопреки заявлениям самого Эрдогана о том, что правящая Партия справедливости и развития победила «с большим отрывом», по предварительным данным, она впервые с начала 2000-х годов теряет контроль над столицей страны - Анкарой и, по всей вероятности, лишится позиции мэра в крупнейшем городе страны Стамбуле.

Подсчет голосов в Стамбуле продолжается, однако, по предварительным данным избирательной комиссии, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу опережает бывшего премьера Бинали Йилдырима, кандидата от партии Эрдогана, на 28 тысяч голосов.

В Анкаре с большим отрывом также победил кандидат от оппозиции.

Ряд наблюдателей называют прошедшие муниципальные выборы поворотным моментом, сопоставимым с 1994 годом, когда сам Эрдоган был избран мэром Стамбула, с чего начался его путь к власти, которая в его руках - в должности премьера или президента - уже 16 лет. Сам Эрдоган активно участвовал в кампании, называя результат выборов делом «национального выживания» и обвиняя оппозицию в связях с зарубежными странами и террористическими группировками.

В ряде курдских районов на юго-востоке Турции победу одержала прокурдская Народная демократическая партия, вернув себе позиции, которые были утрачены два года назад, когда власти под предлогом поддержки террористических организаций лишили мандатов многих представителей партии.