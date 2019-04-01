Читатель спрашивает: Воскреснут ли в Судный день и животные?

Жизнь после смерти – это для существ, имеющих душу. Душа – это субстанция, управляющая человеком с нравственной точки зрения. Благодаря душе человек делает выбор в этом мире, и в соответствии со своим выбором удостаивается в ином мире награды или наказания. Животными же управляет не душа, а жизненная энергия. Они, в отличие от людей, не обладают умом, выбором, совестью. Поэтому для животных нет необходимости в воскресенье в Судный день для ответа за свои деяния. Их жизнь ограничена бытием в этом мире, и прекращается со смертью. В некоторых источниках отмечается, что считанное количество животных (например, собака Обитателей Пещеры – Асхаби Кахф) воскреснет, но эти утверждения не подтверждаются всеми учеными.