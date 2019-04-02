США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки Анкарой С-400, передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Турция хотела приобрести не менее ста F-35 Lightining II. Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.

Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.