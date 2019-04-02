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Бой на границе Индии и Пакистана: погибли пакистанские солдаты

Индийская армия подвергла обстрелу и уничтожила по меньшей мере три военных поста в районе Пунч в контролируемой Пакистаном зоне Кашмира, большое число пакистанских военнослужащих получили ранения, трое погибли, сообщает газета The Pioneer.

Обстрел пакистанских позиций был предпринят в ответ на инцидент, когда пакистанские войска открыли артиллерийский огонь из крупнокалиберных орудий по индийским населенным пунктам, расположенным в 8 км от линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. В результате погибли офицер пограничных войск и несовершеннолетняя девочка. Четыре индийских пограничника получили ранения.

Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер заявил, что в связи с индийскими обстрелами готов ввести в действие план по эвакуации свыше 100 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости от линии контроля.


Опубликовано:2 Апрель, 2019  13:56, ]]>Печать]]>
 
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