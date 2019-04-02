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Новости » Ислам в вопросах

Должен ли для очищения человек, употребивший спиртное, совершить гусль?

Читатель спрашивает: Должен ли для очищения человек, употребивший спиртное, совершить гусль?

Употребление спиртных напитков является одним из больших грехов. Совершивший такое деяние, прежде всего, обязан покаяться, понять всю тяжесть прегрешения, раскаяться и решить для себя, что более никогда подобное не повторится. Для покаяния гусля (большого омовения) не требуется. Если тело или одежда человека перепачкалась харамным напитком, достаточно очистить их. Полость рта очищается полосканием. Некоторые думают, что существует некий обряд покаяния, когда люди совершают гусль, идут в мечеть и клянутся на Коране. Все это не запрещено, но и не обязательно. Достаточно искренне покаяться перед Господом и дать зарок. А главное уже не нарушать это.


Опубликовано:3 Апрель, 2019  11:52, ]]>Печать]]>
 
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