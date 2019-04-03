Госдепартамент: Иран причастен к гибели более 600 военных США в Ираке

США считают Иран причастным к гибели более 600 американских военнослужащих с 2003 по 2011 год.

С таким заявление выступил во вторник спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук в ходе брифинга для прессы.

"Я могу впервые объявить сегодня, основываясь на рассекреченных военных данных, что Иран причастен к смерти по меньшей мере 608 американских солдат в Ираке, что составляет 17% от числа всех погибших военных США в Ираке с 2003 по 2011 год", - заявил он, не приведя дополнительных подробностей.

"Злонамеренную деятельность Ирана в регионе больше всех ощутили на себе простые люди. Мужчины, женщины и дети являются жертвами военной экспансии Ирана", - утверждает Хук.

США вывели свои силы из Ирака в декабре 2011 года и вернулись в страну в августе 2014 года после захвата обширных территорий страны боевиками ИГ (запрещена в РФ). Иракский премьер объявил о победе над группировкой в декабре 2017 года. Операция по искоренению террористов проводилась при поддержке ведомой США коалиции. В начале февраля иракский премьер заявил, что Багдад принял план по постепенному сокращению присутствия альянса.