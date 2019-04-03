В Кабардино-Балкарии ликвидировали связанных с ИГИЛ боевиков

Сотрудники российских правоохранительных органов уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Согласно информации, в ночь на 3 апреля в Кабардино-Балкарии полицейские попытались остановить легковой автомобиль с людьми, которые совершили нападение на полицейских 2 апреля. После требований сотрудников полиции подозреваемые начали стрелять из автоматического оружия, никого не ранив, и попытались скрыться.

Полицейские открыли ответный огонь, смертельно ранив нападавших. По данным НАК, личности погибших установлены, они были связаны с ИГ. По месту жительства одного из преступников обнаружено «замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания».