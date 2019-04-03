Саакашвили рассказал о планах в случае возвращения в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться на Украину, восстановить гражданство этой страны и, если понадобится, готов занять высокую должность, однако его главный приоритет — это возвращение в Грузию, передает РИА Новости.

В марте 2019 года Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Позднее он сообщил, что изменил свое решение, поскольку действующий глава государства Петр Порошенко проходит во второй тур президентских выборов и запрет на въезд Саакашвили в страну все еще актуален.

"Я обожаю Украину и вернусь туда, верну себе гражданство", - заявил он в интервью телекомпании "Рустави 2".

По его словам, он пока не знает точно, чем именно займется, однако предполагает, что сыграет в этой стране "важную роль" и не исключил, что, "если понадобится, займет высокую должность". Саакашвили добавил, что при этом его главный приоритет — это возвращение в Грузию, так как "ее государственность распадается". Там он намерен заняться виноделием в своем доме в регионе Кахетия, консультировать новое правительство и, возможно, стать мэром.

"Я пойду в свой виноградник, соберу первый урожай. Затем, может, стану мэром Кварели (город в Кахетии, где расположен загородный дом Саакашвили – ред.). Возможно, стану мэром Лазики, а может никем не стану. Буду консультировать новое, перспективное, укомплектованное молодыми людьми правительство", - заявил Саакашвили.