Число погибших в результате наводнений в Иране увеличилось до 57 человек, 478 пострадали.

Oб этом заявил представитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтеб Халеди.

"Общее число жертв с начала схода селей в результате дождей во всех провинциях достигло примерно 57 человек, большинство из них в городе Шираз", - заявил Халеди.

Он также заявил, что 478 человек пострадали с начала наводнений, 430 из них уже покинули больницы, остальные проходят лечение.

Ранее сообщалось о 44 погибших и 119 пострадавших.