США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400

Соединённые Штаты Америки не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у "противников, которые угрожают сплочённости альянса".

Oб этом написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.

"Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс", - говорится в сообщении Пенса.