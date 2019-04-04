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Саудовский король подарил Ираку миллиард долларов

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сделал Ираку подарок на один миллиард долларов, которые будут потрачены на строительство спортивного городка в Багдаде.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

По информации телеканала, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби проинформировал о подарке короля президента Ирака Бархама Салеха во время его визита в Эр-Рияд.

В марте прошлого года правительство Ирака сообщило, что Саудовская Аравия построит в стране стадион, способный вмещать до 100 тысяч зрителей. Однако почти через год посол королевства в Ираке заявил, что у Саудовской Аравии есть планы не ограничиваться только строительством стадиона, а подарить Ираку целый спортивный городок, место для которого будет выбрано властями Ирака с саудовским участием.


Опубликовано:4 Апрель, 2019  11:17, ]]>Печать]]>
 
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