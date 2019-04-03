Читатель спрашивает: Что произносят у изголовья покойника во время похорон в могиле и обязателен ли этот ритуал?

Согласно джафаритскому мазхабу, одним из религиозных ритуалов, выполняемых во время похорон, является следующее: один из близких родственников усопшего спускается в могилу, кладет руку на плечо умершего и тихонько шевелит его. В это время или он сам, или же другой (мулла), произносит слова, называемые «талгин». Согласно мазхабу ахли-сунны, это может сделать праведный человек после того, как тело будет полностью засыпано землей. Талгин содержит обращение к душе покойника, в некоторых случаях даже произносится его (ее) имя и имя отца. При этом перечисляются основы Ислама, напоминаются Господь, пророк, кыбла, Священная Книга (в шиитском мазхабе перечисляются также имамы). Цель состоит в том, чтобы покойник не забыл ответы, которые придется в могиле давать на задаваемые вопросы.

Талгин не является обязательной составляющей похорон. В джафаритском, шафиитском и ханбалитском мазхабах это – мустахаб (сунна). Маликиты считают необходимым зачитывать талгин лишь во время предсмертной агонии, а читать талгин во время похорон для маликитов является макрухом. По мнению ханафитов, близкие покойника сами решают, зачитывать талгин или же нет.