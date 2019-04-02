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Почему с возрастом время идет быстрее

В детстве летние каникулы казались бесконечными, правда? И хотя у взрослых людей — по крайней мере у подавляющего их большинства — нет возможности брать трехмесячный отпуск, для них это время все равно проходит куда быстрее. И речь не только о лете, но и, скажем, о рабочей неделе, которая движется довольно быстро, в то время как выходные и вовсе остаются незамеченными.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Вести", исследователи из Университета Дьюка (Duke University) нашли новое объяснение этому феномену. В статье на тему, опубликованной в журнале European Review, они предполагают, что ускорение течения времени может быть связано с естественным замедлением скорости, с которой наш мозг получает и обрабатывает информацию.

По словам Адриана Бежана (Adrian Bejan), ведущего автора исследования, люди склонны думать, что их детские переживания были глубже и значительнее, и поэтому они помнят их так подробно. Но причина, вероятнее всего, в том, что наш юный мозг справлялся с тем, что происходит вокруг, куда быстрее.

Бежан и его команда объясняют происходящее физическими изменениями в стареющем человеческом теле. Когда сети нейронов и нервов становятся старше, они увеличиваются в размерах и усложняются. Это, в свою очередь, приводит к тому, что те или иные сигналы вынуждены преодолевать более сложный и запутанный путь. Кроме того, когда мы становимся старше, сами по себе эти пути тоже изнашиваются, приводя к большему сопротивлению в отношении сигналов.

Ученые добавляют, что в пользу теории говорит и тот факт, что у младенцев глаза двигаются активнее, чем у взрослых. То есть, младенцы обрабатывают изображения быстрее — и то же самое происходит с другими сигналами. А поскольку взрослый человек получает меньше информации за сутки, чем он же в детстве и юности, ему кажется, что время идет все быстрее.


Опубликовано:4 Апрель, 2019  12:09, ]]>Печать]]>
 
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