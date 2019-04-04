Конгресс потребовал от Трампа отчитаться о налогах

Комитет по методам и средствам палаты представителей США потребовал от налогового управления США опубликовать налоговые декларации президента Дональда Трампа и связанных с ним организаций за последние шесть лет, пишет The Washington Post.

Председатель комитета Ричард Нил обосновал свой запрос необходимостью проконтролировать, выполняет ли налоговое управление свои обязанности по проверке деклараций президента. Закон позволяет комитету требовать у ведомства для изучения любые налоговые декларации.

По данным издания, Трамп заявил своим советникам, что не собирается передавать конгрессу свои декларации и готов дойти с этим вопросом до Верховного суда.

Трамп, в отличие от своих предшественников, не публиковал налоговые декларации ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность президента, объясняя это продолжающимся аудитом своих финансов.