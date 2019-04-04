Юг Йемена остался без медицинской помощи

Международная организация «Врачи без границ» вынуждена полностью прекратить прием пациентов в больнице в Адене на юге Йемена.

Об этом говорится в микроблоге организации в Twitter.

Причиной подобного решения стала невозможность обеспечить безопасность медицинского персонала, а также похищение из больницы 2 апреля одного из пациентов, который позже был найден мертвым.

В сообщении организации, в частности, выражается обеспокоенность значительным ухудшением ситуации с безопасностью в Адене.

«Из-за подобных инцидентов жизнь персонала и пациентов находится под угрозой», - цитирует организация представителя «Врачей без границ» в Йемене Хасана Бусинейна.