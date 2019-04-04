Генсек НАТО сказал, что объединяет ИГИЛ, Гитлера и Сталина

В ходе доклада в конгрессе США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд международную террористическую группировку «Исламское государство», Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

По его словам, все они - «враги свободы».

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГИЛ нельзя было бы победить диалогом», - цитирует, в частности, Столтенберга РИА Новости.

Он также добавил, что США и их союзникам необходимо вкладывать в оборону, поскольку «враги свободы не дремлют».