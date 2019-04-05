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Напавший на мечети в Крайстчерче пройдет психологическую экспертизу

Городской суд Крайстчерча вынес решение о проведении психологической экспертизы австралийца Брентона Харрисона Тарранта, которому были предъявлены обвинения в 50 убийствах и 39 покушениях на убийства во время нападений на мечети 15 марта. Как сообщает в пятницу новозеландский новостной портал Stuff, следующее судебное заседание по делу назначено на 14 июня, передаёт İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Городской судья Крайстчерча Кэмерон Мандер вынесла решение о проведении медицинской психологической экспертизы, которая поможет установить способность Таррната отвечать за свои действия. Ожидается, что все необходимые исследования будут завершены к 14 июня, на которое назначено следующее заседание суда по делу о нападении на мечети в Крайстчерче.

Сам Брентон Таррант, на заседании, прошедшем в пятницу, не присутствовал и мог общаться с судом по видеосвязи из Оклендской тюрьмы строгого режима Пареморемо, где он содержится в одиночной камере. 28-летний австралиец был представлен в суде двумя адвокатами из Окленда - Шейном Тейтом и Джонатаном Хадсоном, и не будет защищать себя сам, как сообщалось ранее.

15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Премьер-министр страны заявила, что нападения являются террористическим актами.

Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.


Опубликовано:5 Апрель, 2019  11:14, ]]>Печать]]>
 
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