Боевики "Боко Харам" убили 18 военнослужащих Нигерии

Боевики радикальной группировки "Боко харам", присягнувшие в 2015 году на верность террористической организации "Исламское государство", убили 18 военнослужащих на северо-востоке Нигерии. Как передаёт İslam.az со ссылкой на ТАСС об этом сообщает агентство Reuters.

Среди жертв боевиков 13 нигерийских солдат и пять военнослужащих африканского антитеррористического контингента. Они погибли в результате атак активистов "Боко харам" на армейские блокпосты и базы в штате Борно, а также близ побережья озера Чад.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.