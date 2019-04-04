Читатель спрашивает: Некоторые утверждают, что в доме следует хранить лишь один мохур. Верно ли это?

Причиной подобных измышлений является безграмотность и это никак не связано с Исламом. В доме можно хранить любое количество мохуров. Утверждающие обратное противоречат простой логике. Ведь если вместе живут несколько верующих, то они не смогут выполнять намаз одновременно. Но при хранении мохура необходимо соблюдать меру. То есть количество мохуров должно соответствовать потребности. Неиспользуемые и лишние мохуры лучше подарить другим людям или мечетям.