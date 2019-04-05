Ливийский фельдмаршал начал наступление на Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны Триполи.

Поддерживаемый арабским миром, Х.Хафтар планирует разогнать утвержденное ООН правительство национального единства. Свои действия военачальник назвал «Операцией по освобождению Триполи». Наступление ознаменовало резкую эскалацию борьбы за власть, которая затянулась в Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.

Стремясь окружить столицу, войска Х.Хафтара подошли с юга и запада, захватив город Гарьян в 80 километрах к югу от Триполи, а затем остановились на ночной отдых примерно в 60 километрах от своей главной цели. Для защиты законного правительства в Триполи начало собираться ополчение.

Гарьян имеет стратегическое значение, поскольку это последний город перед прибрежной равниной. Он может стать полноценным плацдармом для боевиков, где можно будет перегруппироваться, если битва за столицу затянется.

В 2014 году Х.Хафтар объединил бывших солдат Каддафи и в 2017 захватил главный восточный город Бенгази, после чего установил контроль над богатым нефтяными месторождениями югом страны. Сторонники видят в нем «нового Муаммара». Также он пользуется поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые считают его оплотом против исламистов и оказывают ему военную поддержку.

В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Ливии. Обсуждение, инициированное Великобританией, пройдет в закрытом режиме. Также стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен лично встретиться с Х.Хафтаром.