ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
3-го апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас 3-го апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас
Кому адресованы приветствия в конце намаза? Кому адресованы приветствия в конце намаза?
В ночь на 3-е апреля отмечается ночь Кандиль В ночь на 3-е апреля отмечается ночь Кандиль
Нынешней ночью исполняется годовщина мученической смерти имама Мусеи Кязима (а) Нынешней ночью исполняется годовщина мученической смерти имама Мусеи Кязима (а)
Доказан ли научно факт раскола луны Пророком (с)? Доказан ли научно факт раскола луны Пророком (с)?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Новости » Новости по миру

Ливийский фельдмаршал начал наступление на Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны Триполи.

Поддерживаемый арабским миром, Х.Хафтар планирует разогнать утвержденное ООН правительство национального единства. Свои действия военачальник назвал «Операцией по освобождению Триполи». Наступление ознаменовало резкую эскалацию борьбы за власть, которая затянулась в Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.

Стремясь окружить столицу, войска Х.Хафтара подошли с юга и запада, захватив город Гарьян в 80 километрах к югу от Триполи, а затем остановились на ночной отдых примерно в 60 километрах от своей главной цели. Для защиты законного правительства в Триполи начало собираться ополчение.

Гарьян имеет стратегическое значение, поскольку это последний город перед прибрежной равниной. Он может стать полноценным плацдармом для боевиков, где можно будет перегруппироваться, если битва за столицу затянется.

В 2014 году Х.Хафтар объединил бывших солдат Каддафи и в 2017 захватил главный восточный город Бенгази, после чего установил контроль над богатым нефтяными месторождениями югом страны. Сторонники видят в нем «нового Муаммара». Также он пользуется поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые считают его оплотом против исламистов и оказывают ему военную поддержку.

В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Ливии. Обсуждение, инициированное Великобританией, пройдет в закрытом режиме. Также стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен лично встретиться с Х.Хафтаром.


Опубликовано:5 Апрель, 2019  12:06, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
5 Апрель, 2019
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
5 Апрель, 2019
Боевики "Боко Харам" убили 18 военнослужащих Нигерии
5 Апрель, 2019
Напавший на мечети в Крайстчерче пройдет психологическую экспертизу
4 Апрель, 2019
Генсек НАТО сказал, что объединяет ИГИЛ, Гитлера и Сталина
4 Апрель, 2019
Юг Йемена остался без медицинской помощи

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Апрель, 2019

Знаменательные события, произошедшие в месяце Шабан
5 Апрель, 2019
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
5 Апрель, 2019

Когда начинается месяц Шабан?
5 Апрель, 2019
Ливийский фельдмаршал начал наступление на Триполи
5 Апрель, 2019

Некоторые утверждают, что в доме следует хранить лишь один мохур. Верно ли это? Ислам в вопросах
5 Апрель, 2019

Боевики "Боко Харам" убили 18 военнослужащих Нигерии
5 Апрель, 2019
Напавший на мечети в Крайстчерче пройдет психологическую экспертизу
4 Апрель, 2019
Генсек НАТО сказал, что объединяет ИГИЛ, Гитлера и Сталина
4 Апрель, 2019
Юг Йемена остался без медицинской помощи
4 Апрель, 2019
Конгресс потребовал от Трампа отчитаться о налогах
4 Апрель, 2019
Генерал НАТО пригрозил России ядерным ударом
4 Апрель, 2019

Почему с возрастом время идет быстрее
4 Апрель, 2019

Что произносят у изголовья покойника во время похорон в могиле и обязателен ли этот ритуал? Ислам в вопросах
4 Апрель, 2019

Саудовский король подарил Ираку миллиард долларов
4 Апрель, 2019
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
3 Апрель, 2019

Израильские военные застрелили двух палестинцев
3 Апрель, 2019
Число погибших в результате наводнений в Иране увеличилось
3 Апрель, 2019
Саакашвили рассказал о планах в случае возвращения в Грузию
3 Апрель, 2019
В Кабардино-Балкарии ликвидировали связанных с ИГИЛ боевиков
3 Апрель, 2019
Новый президент Казахстана высказался за смену алфавита
3 Апрель, 2019

Госдепартамент: Иран причастен к гибели более 600 военных США в Ираке
3 Апрель, 2019

Должен ли для очищения человек, употребивший спиртное, совершить гусль? Ислам в вопросах
3 Апрель, 2019

В Афинах открывается первая в современной истории мечеть
3 Апрель, 2019

С праздником, дорогие мусульмане!
2 Апрель, 2019
Дети журналиста Кашикчи получили компенсацию
2 Апрель, 2019

Бой на границе Индии и Пакистана: погибли пакистанские солдаты
2 Апрель, 2019
США прекратили поставки Турции материалов для F-35
2 Апрель, 2019

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
2 Апрель, 2019

ЦИК Турции обнародовал окончательные результаты по выборам мэра Стамбула
2 Апрель, 2019

В ночь на 3-е апреля отмечается ночь Кандиль
2 Апрель, 2019

Воскреснут ли в Судный день и животные? Ислам в вопросах
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com