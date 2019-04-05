Саудовская Аравия пригрозила отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет законопроект, позволяющий подавать антимонопольные иски в суды США против стран ОПЕК, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Законопроект, известный как No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), обсуждается в конгрессе США. В случае принятия он позволит судиться в американских судах со странами нефтяного картеля за ценовой сговор. Эксперты предупреждают, что этот закон в случае принятия может привести к непредсказуемым последствиям на рынке нефти, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Они (источники - ред.) сообщили, что такой вариант обсуждался среди высокопоставленных чиновников королевства в последние месяцы", - пишет агентство о возможном отказе Саудовской Аравии от долларовых расчетов за нефть.

Два источника также добавили, что план обсуждался и с членами ОПЕК. Эр-Рияд сообщил о таких планах чиновникам энергетического ведомства США.

Если Эр-Рияд откажется от доллара при торговле своей нефтью, это подорвет статус американской валюты как основной резервной, уменьшит влияние Вашингтона на мировую торговлю и ослабит способность США применять санкции против других государств, отмечает агентство. Однако Саудовская Аравия вряд ли пойдет на это, так как шансы принятия законопроекта NOPEC не велики.

В марте агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, выступая перед инвесторами в Вашингтоне в рамках закрытой встречи на полях конференции CERAWeek, предупредил их, что в случае принятия NOPEC пострадает в первую очередь американская сланцевая отрасль. Аль-Мазруи пояснил, что при таком сценарии картель ОПЕК перестал бы работать, и каждая страна-участник увеличила бы добычу до максимальной мощности. Это обрушило бы мировые цены на нефть.