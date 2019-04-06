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Хафтар отказался встретиться с главой правительства в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности (СБ) ООН.

По их словам, глава триполийского кабмина, с которым генсек провел консультации в четверг в Триполи, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии "прекращения боевых и подстрекательских действий". "В то же время Хафтар отклонил это предложение", - отметили дипломаты.

Кроме того, телестанция указывает на то, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе". Эмиссар ООН, по утверждению Al Jazeera, выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны". Он также подтвердил, что остается в Ливии, чтобы "принять решение о возможности созыва" Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на 14-16 апреля в Гадамесе.

Ранее по итогам созванного по инициативе Великобритании и прошедшего в закрытом режиме экстренного заседания по Ливии в пятницу СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в этом североафриканском государстве, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооруженного противостояния и указав на то, что "военного решения конфликта быть не может". Встреча совета продолжалась более двух часов, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступил Саламе.


Опубликовано:6 Апрель, 2019  07:42, ]]>Печать]]>
 
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