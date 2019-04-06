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Новости » Точка зрения

Начинается месяц Шабан

Завтра, 7-го апреля, начинается благословенный месяц Шабан. Не за горами уже и священный месяц Рамазан.

В связи с приходом месяца Шабан коллектив сайта İslam.az поздравляет всех мусульман мира!

Достоинства  месяца Шабан

О достоинстве месяца Шабан существуют многочисленные  хадисы, которые поведали целомудренные люди. Предлагаем вам некоторые из них.

Пророк (с) так говорил о превосходствах  месяца Шабан: «Месяц Шабан – мой месяц, и пусть Аллах простит тех, кто помог мне в этот месяц (то есть держал пост)».

Согласно другому хадису, Пророк (с) сказал: «Каждый, кто хоть один день в этом месяце будет держать пост, обязательно попадет в рай».

Имам Садиг (а) повествовал, что имам Саджад (а), когда наступал месяц Шабан, собирал своих приближенных  и говорил: «Друзья! Вы знаете, что это за месяц? Это месяц Шабан. Посланник (с) Аллаха так велел: «Месяц Шабан – это мой месяц. В этот месяц для завоевания любви Пророка и приближения к Аллаху держите орудж». Клянусь Аллахом, в руках которого моя жизнь, от своего отца имама Хусейна (а) я слышал, что имам Али (а) так говорил: «Всевышний возлюбит того, кто в месяц Шабан ради любви к посланнику Аллаха и приближения к Аллаху держит пост, приблизит к себе его и двери рая будут открыты перед ним».

Месяц Шабан в Исламском мире после месяца Рамазан считается самым благословенным  и дорогим. В истории Ислама есть ряд важных событий, способствовавших укреплению  превосходства этого месяца:

- В 4-й месяц Хиджры, 3 день месяца Шабан на свет появился имам Хусейн (а).

- день рождения Его светлости Абульфазла- Аббаса (а) приходится на 4-й  день месяца Шабан.

- мовлуд имама Зейналабидина (а) приходится на  5-й  день месяца Шабан.

- В 15-ую ночь месяца Шабан – день рождения 12 имама Махди (а). Эта ночь после ночи Гадр самая превосходная. В хадисах говорится, что Аллах поклялся принять в эту ночь все молитвы. Об этой ночи Пророк (с) так говорил Аише: «…Эта ночь, в которую делится достаток, пишутся судьбы, определяется список людей, которые отправятся в Хадж…».


Опубликовано:6 Апрель, 2019  07:45, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
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